Nicola: “Non volevo salire in camera di Gemma”: è polemica a Uomini e Donne | Video Witty Tv

Nicola a Uomini e Donne racconta perchè non è voluto salire in camera da Gemma, ma scoppia la polemica. “A 26 anni sentire che non sali a casa sua non si può sentire. Sembri di un altro pianeta” – dice un nuovo cavaliere, mentre Armando difende Gemma “se una persona ti piace, la baci, l’abbracci”. Nicola Sirius replica: “sono cose mie, ogni percorso ha la sua strada. Può darsi che incontro un’altra e ci sto 5 mesi per baciarla”, ma Armando incredulo dice “ma tu sei serio?”.

Ecco il video Witt Tv del confronto scontro tra Nicola Sirius e tutto il parterre di Uomini e Donne.

continua a leggere sul sito di riferimento