Nicola “Sirius” di Uomini e Donne: “Gemma? Mi sembra di vivere una favola”

Nicola “Sirius” del Trono Over di Uomini e Donne è tornato a parlare della sua conoscenza con Gemma Galgani e della sua esperienza nel dating show di Canale 5. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il bel “marinaio” ha ribadito il suo interesse per la dama di Torino che definisce una donna “consapevole e matura”.

Gemma Galgani e Nicola: è davvero amore?

Nicola Vivarelli, conosciuto dal pubblico televisivo come Sirius, ha deciso di condividere con il pubblico di Uomini e Donne delle nuove importanti dichiarazioni sulla sua conoscenza con Gemma Galgani. Sin dal suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi non sono mancate le polemiche per via dell’enorme differenza di età. Sirius ha 26 anni, Gemma ben 70 anni. Nonostante tutto però Sirius ha deciso di corteggiarla con successo visto che la dama di Torino ha accettato ben volentieri la sua corte. Tra i momenti più importanti, Nicola ha ricordato:

È indelebile nella mia mente la prima volta che ci siamo visti dopo una lunga attesa, un incontro fatto di sguardi e scambi di emozioni. Mi sembrava di vivere una favola. Come dimenticare….

Un ricordo che il cavaliere custodisce nel suo cuore in attesa di poter rivedere la sua “bella” visto che proprio in questi giorni sui social ha lamentato di sentirne la mancanza. Non solo, Sirius ha anche confermato il suo interesse per Gemma dicendo:

Sono stato fin dall’inizio spinto a conoscere Gemma non pensando alla differenza di età, ma guardando oltre. Sto apprezzando di questa nostra conoscenza la continua voglia che ho di confrontarmi con una donna più consapevole, con più esperienza e autostima. Una persona con la quale relazionarmi con più maturità, parlando di tutto e con la certezza di essere capito e ascoltato come io capisco e ascolto lei.

Sirius: “Se con Gemma non dovesse andare…”

Non solo, Sirius dalle pagine di Uomini e Donne Magazine ha anche raccontato come la partecipazione a Uomini e Donne abbia cambiato in parte la sua vita privata visto che sui social in tantissime lo hanno contattato. Nicola però non ha alcuna intenzione di cedere alle tentazioni visto che nella sua mente (e nel suo cuore) c’è solo la Galgani che spera di poter riabbracciare al più presto.

Il 26enne sul finale ha però chiarito:

Mi tengo a distanza innanzitutto perché voglio essere coerente con me stesso, con la scelta che ho fatto e ovviamente anche per rispetto a Gemma. Solo nel caso la nostra conoscenza non dovesse sfociare in una relazione, allora comincerò a guardarmi intorno.

Non resta che attendere l’inizio di Settembre per scoprire come proseguirà la conoscenza tra Nicola – Sirius e Gemma.

