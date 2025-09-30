martedì, 30 Settembre , 25

nicole-kidman-e-keith-urban-si-separano-dopo-19-anni-di-matrimonio
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

DALL'ITALIA E DAL MONDONicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio. L’attrice australiana e il cantante country, cittadino australiano e statunitense, erano legati dal 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14. Le news relative alla separazione rimbalzano sui media americani, con ampio spazio su Tmz o su programmi tv come Good Morning America. Secondo Tmz, le due star vivrebbero separate già da giugno, quando Urban ha lasciato la casa della famiglia a Nashville, in Tennessee. L’attrice australiana avrebbe provato a ricucire il rapporto senza però evitare la rottura definitiva. 

Kidman, 58 anni, ha altri 2 figli – Bella e Connor – nati dalla relazione con Tom Cruise. Kidman e Urban si sono conosciuti nel 2005 ad un evento a Los Angeles, come ricostruisce Pepole. A maggio 2006 il fidanzamento ufficiale e un mese dopo è stato celebrato il matrimonio a Sydney, in Australia. 

 

 

