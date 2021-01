Nicolò Zaniolo a C’è Posta per te 2021: la sorpresa di un padre per il figlio | Video Witty Tv

Nicolò Zaniolo a C’è Posta per te 2021 ha partecipato alla bellissima sorpresa di un papà per il figlio. Il giocatore della Roma è servito ad Alessandro per promettere al compagno di sua madre – scomparsa da poco – di tener in ordine la sua cameretta e lavare i piatti ogni tanto. L’uomo ha scritto a Maria De Filippi però per fare una bellissima sorpresa a quel figlio, non suo, che ha voluto chiamarlo papà e da quel momento gli ha sempre voluto un gran bene. Ecco i video Witty Tv con l’ingresso in studio e la sorpresa.

