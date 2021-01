Nicolò Zenga a Live Non è la D’Urso: il confronto con il fratello Jacopo e su papà Walter rivela… | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso il confronto in diretta frà Nicolò Zenga e Jacopo Zenga che parlano del padre Walter.

Prima è Nicolò Zenga a raccontare del padre: “gli rimprovero la mancanza di slancia verso di noi. E’ si vero che lui magari una volta all’anno ci dice ‘prendete e venite giù come si direbbe ad un amico’, ma io nei miei anni da adolescente in su non ricordo di aver passato un compleanno con lui, di aver avuto una conversazione da uomo a uomo“.

Poi Nicolò Zenga, che ha scritto un libro sul “non” rapporto con il padre Walter Zenga, si confronta a Live Non è la D’Urso con il fratello Jacopo Zenga che precisa: “non sono cresciuto con Nicolò ed Andrea, ma abbiamo cercato sempre di vederci, io con loro ho un ottimo rapporto. Non ho mai detto a nessuno che per 34 anni sono andato d’amore e d’accordo con papà, ma per il momento certe cose le ho superate”.

Ecco i video Mediaset .

