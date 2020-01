Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito a Demme e alla situazione del Napoli. Di seguito le sue parole.

Nicolodi: “Demme sarà funzionale. Serve fiducia”

“Diego Demme non ruba l’occhio, ma è un giocatore funzionale. Dà sostanza e quando vai a controllare i chilometri percorsi ed i palloni recuperati è sempre tra i primi. Non butta mai via la palla ed infatti sono rimasto sorpreso dalla decisione del Lipsia di lasciarlo andare via a gennaio”.

Anno difficile – “Al Napoli manca un po’ di fiducia. Quando tutto va bene è più facile, quando invece le cose non vanno bene, l’aspetto psicologico diventa difficile da controllare”.

The post Nicolodi: “Demme sarà funzionale al Napoli. Servirà più fiducia” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento