giovedì, 14 Maggio , 26

Usa, si dimette il capo della Border Patrol Michael Banks

(Adnkronos) - Il capo della Border Patrol statunitense,...

Sinner incontra Maldini agli Internazionali: “Chi vince la Champions?”

(Adnkronos) - Incontro tra leggende agli Internazionali d'Italia...

Sondaggio Emg per Tg3, Fratelli d’Italia primo partito. Cala fiducia nel governo, centrosinistra avanti di un punto

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia primo partito, centrosinistra avanti....

Derby Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12

(Adnkronos) - Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica...
HomeMondoNidi, colloqui e anche il mattarello: poi la Principessa Kate saluta Reggio...
nidi,-colloqui-e-anche-il-mattarello:-poi-la-principessa-kate-saluta-reggio-emilia
Nidi, colloqui e anche il mattarello: poi la Principessa Kate saluta Reggio Emilia
Mondo

Nidi, colloqui e anche il mattarello: poi la Principessa Kate saluta Reggio Emilia

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

REGGIO EMILIA – Ha visitato il nido e scuola d’infanzia Salvador Allende, partecipato all’assemblea che i bambini fanno ogni mattina per decidere con le insegnanti quali attività svolgere, visto il centro di riciclaggio creativo Remida, progetto culturale dedicato alla sostenibilità ambientale e al riutilizzo dei materiali. C’è stato tutto questo nella seconda giornata a Reggio Emilia della Principessa del Galles Kate Middleton. Si è persino cimentata nella preparazione dei tortelli di erbetta durante la cooking class di pasta fresca organizzata per lei.

La visita in città della reale britannica, organizzata per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach, ha dunque portato Kate in tanti luoghi, dove ha parlato coi piccoli, con educatori e gli atelieristi. Nel parco del nido-scuola, la Principessa ha potuto osservare come l’elemento naturale con cui i bambini sono a contatto diventa fonte di apprendimento, attraverso l’osservazione, l’esplorazione e l’uso dei materiali. Al Remida, Kate stata accolta da Nora, bambina di nove anni che le ha consegnato un mazzo di fiori, poi si è soffermata con istituzioni ed esperti, nei vari ambienti per informarsi sulle varie attività, facendo molte domande dirette, si racconta dal Comune. Ha partecipato anche a un tavolo su creatività, materiali e sostenibilità insieme ad alcune delle imprese con base a Reggio Emilia, che conferiscono materiali a Remida. Non poteva mancare la presentazione delle attività degli spazi di Fondazione Reggio Children all’ex mangimificio Caffarri, con funzioni diverse, allestiti con il contributo del partner the Lego Foundation.

“Per educare un bambino non bastano i genitori, serve la comunità”, ha detto la Principessa durante il colloquio in Comune col sindaco Marco Massari, orgoglioso e felice della visita di Kate. “Attraverso il Reggio Emilia Approach, che idealmente cerchiamo di estendere dall’educazione a tutti gli ambiti della vita pubblica- dice il primo cittadino- crediamo di aver sempre perseguito questo obiettivo”. La Principessa, aggiunge, “con grazia ed eleganza, ha mostrato curiosità, interesse, competenza e autentico stupore verso Reggio Children e il Reggio Emilia Approach”. Nel ringraziare tutti per organizzazione della due giorni, Massari, ricorda che con la visita della Principessa del Galles Reggio Emilia è “all’attenzione di tutti, in tutto il mondo, per quella ricchezza straordinaria che è rappresentata dal nostro modo di accompagnare bambine e bambini assecondandone la creatività, rispettandone i diritti, stimolandone relazioni e cittadinanza attiva, fin dai primi giorni di vita”.

Infine, tornando sull’organizzazione della visita, il primo cittadino fa notare che “l’attenzione mediatica e il clamore che la Principessa Catherine ha portato, hanno rappresentato per una città di medie dimensioni una fuga dall’ordinario, un’opportunità e una responsabilità”. Per questo “era necessario che il rispetto del protocollo e delle misure di sicurezza fosse garantito e che, con sobrietà, tutto concorresse a permettere ad una figura di rilievo internazionale di avvicinarsi a questa esperienza con autenticità e tranquillità. Era fondamentale che tutta la comunità rispondesse positivamente. Si è trattato di una sfida rilevante e penso di poter dire che tutta la città si è dimostrata all’altezza”, conclude.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
I nazionalisti israeliani celebrano la Giornata di Gerusalemme
Next article
Renault, Provost: nostre fabbriche in Europa meglio di quelle cinesi (FT)

POST RECENTI

Mondo

Il derby Roma-Lazio si gioca domenica alle 12

ROMA - Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12: lo ha disposto la Prefettura di Roma. Stesso giorno e orario delle altre quattro partite...
Mondo

La stella del Barcellona Yamal sventola la bandiera della Palestina e Israele lo accusa

ROMA - Lamine Yamal nel mirino di Israele. La stella del Barcellona, durante i festeggiamenti dei giorni scorsi per lo scudetto appena vinto, ha sventolato...
Mondo

FOTO | Il cammino delle opere d’arte sull’Appenino di Bologna fa il pienone. E ne arrivano altre

BOLOGNA - Arte, paesaggi mozzafiato, enogastronomia. È la ricetta del successo del Bologna Montana Art Trail, un cammino unico nel suo genere: un anello di...
Mondo

Tragedia alle Maldive: cinque italiani morti durante un’immersione

ROMA - Il paradiso delle Maldive si trasforma in teatro di una tragedia. Cinque connazionali hanno perso la vita durante un’escursione subacquea nell’atollo di Vaavu,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.