Nieddu “Con questo trend Sardegna zona arancione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Per ora siamo in zona gialla. Certo, se continua questo trend crescente di contagi finiremo in quella arancione”. Lo ha detto l’assessore Mario Nieddu in un’intervista all’Unione Sarda in merito ai dati sull’emergenza Covid in Sardegna. “Io ho proposto la chiusura di tutte le scuole della Sardegna per due settimane – dice ancora l’esponente della Giunta – per abbattere i driver e interrompere la catena di contagio. Proprio come fanno i sindaci ogni volta che hanno una positività negli istituti dei loro Comuni”.

