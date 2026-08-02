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Niente coccodrilli per il carcere di Ketziot: bloccato il progetto del ministro israeliano Ben Gvir
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Niente coccodrilli per il carcere di Ketziot: bloccato il progetto del ministro israeliano Ben Gvir

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ROMA – Nessun coccodrillo circonderà il carcere di Ketziot. Lo stop alla proposta avanzata dal ministro della Sicurezza israeliano Ben Gvir, è giunto dal Tribunale distrettuale di Gerusalemme. Il giudice Avraham Rubin, ha esaminato e accolto le rimostranze contenute nella petizione di ‘Let the Animals Live’, associazione per la protezione degli animali. L’ordinanza, prevede il congelamento immediato di ogni operazione di trasferimento di coccodrilli verso il complesso carcerario di Ketziot, nonché il blocco di qualsiasi attività logistica preliminare finalizzata alla cattura o selezione dei rettili.

L”AIUTO’ DELLA MINISTRA IDIT SILMAN

Niente da fare dunque, per Ben Gvir, intenzionato a replicare una nuova “Alligator Alcatraz”, centro di detenzione temporaneo per migranti, istituito dalle autorità statunitensi nelle paludi delle Everglades in Florida. A supportare l’iniziativa del ministro della Sicurezza, era stata lo scorso 17 luglio la ministra per la Protezione dell’Ambiente, Idit Silman, che tramite un provvedimento aveva riclassificato i coccodrilli dalla categoria ‘specie protetta’ a quella di ‘animali selvatici allevata in cattività’. Una mossa che avrebbe permesso di impiegare i rettili al di fuori dei contesti zoologici tradizionali o delle riserve naturali autorizzate. A Ketziot, infatti, sono rinchiusi numerosi prigionieri palestinesi e militanti di Hamas catturati dopo l’attacco del 7 ottobre 2023.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal Times of Israel, il percorso burocratico del provvedimento di Silman ha generato una spaccatura nei palazzi coinvolti. Il consulente legale del Ministero della Protezione Ambientale aveva notificato in via preventiva alla ministra, la mancanza di delega e di autorità legale per procedere unilateralmente a una simile declassificazione. Parallelamente, l’Autorità per la Natura e i Parchi (Israel Nature and Parks Authority – NPA) ha espresso un netto rifiuto tecnico, evidenziando come non esista in ambito internazionale alcun precedente scientifico o applicativo che giustifichi l’uso di rettili come barriere biologiche di sicurezza .
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