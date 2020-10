Niente lockdown in Campania. Ma Napoli continua a preoccupare: “E’ lì il 60 % dei contagi della Regione”

Niente lockdown in Campania. Almeno per ora. “È emersa – si legge nella nota della Regione Campania – l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali. In questa situazione l’unica decisione realistica e immediata è quella di affrontare i due o tre fronti di maggiore diffusione del contagi”.

La zona rossa è l’area metropolitana di Napoli. “Il 60 per cento dei contagiati è nell’area metropolitana di Napoli. Abbiamo vietato la mobilità tra le province ma dovremmo fare zona rossa tutta l’Area metropolitana di Napoli”.

Clicca qui per restare sempre informato