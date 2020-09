Niente Napoli per Reguilon: il terzino spagnolo si accaserà al Manchester United

Ancora una volta, in questa estate la seconda, che un obiettivo del Napoli finisce per accasarsi in un’altra squadra. Il primo era stato Gabriel, che dopo accordi trovati e firme quasi fatte, ha raggiunto l’Arsenal e non gli azzurri. Tra l’altro segnando anche alla prima in Premier League due giorni fa. C’è ancora la Premier League di mezzo, in questo caso per Sergio Reguilon. Non è ancora l’Arsenal, bensì il Manchester United, che vuole colmare il buco lasciato da Ashley Young, dato che Luke Shaw non si è dimostrato all’altezza.

REGUILON VICINO AL MANCHESTER UNITED

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato e giornalista Sky, il calciatore sarebbe vicinissimo al Manchester United. Il Real Madrid ormai sembra rassegnato a lasciar andare via uno dei suoi migliori giovani ad una diretta contendente. Questo quanto evidenziato dall’esperto di mercato: “Il Manchester United sta valutando da giorni una mossa per quanto riguarda la fascia sinistra. I Red Devils vorrebbero firmare Sergio Reguilon come nuovo terzino sinistro. Il club inglese non pagherà un prezzo superiore a 30 milioni di euro, quindi dovrà negoziare con il Real Madrid che chiede anche una “clausola di riacquisto” per il terzino spagnolo.

Il Manchester United non accetterebbe questa clausola, invece per quanto riguarda i termini personali non sono davvero un problema. Reguilon vuole unirsi al Man United e ha detto ‘mi piacerebbe provare un nuovo capitolo in Premier League quest’estate’.

L’offerta di apertura del Man United verrà presentata presto. Il Siviglia è “fuori gara” per Reguilon, dato che hanno ingaggiato Acuna dallo Sporting Lisbona. Il Manchester non accetterà alcuna “clausola di riacquisto” dal Real Madrid”.

