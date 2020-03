Niente ripresa, il Napoli si ferma: calcio paralizzato dal coronavirus. Non c’è certezza sul futuro

É il momento di restare a casa. Sebbene sia complicato restare confinati tra le proprie quattro mura, è impensabile oggi qualsiasi attività che comporti stare all’aria aperta piuttosto che a contatto con altre persone.

Il Napoli, pochi giorni fa, aveva annunciato la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno per questo mercoledì, tuttavia attraverso un comunicato ufficiale ha fatto dietrofront. Gli azzurri non si rivedranno nemmeno in settimana: al momento non c’è una data. É tutto da vedere.

Gattuso e il suo staff hanno consegnato ai calciatori azzurri una lista personalizzata e dei consigli alimentari per evitare che questo periodo fermi possa influire troppo sulla condizione e tenuta fisica. La squadra continua a svolgere esercizi in casa, in attesa di rivedersi.

Si ferma anche il Napoli

Aveva generato polemica la decisione del club, insieme ad altri quali la Lazio, di ricominciare con la routine, proprio perché al momento nel paese la situazione resta critica e ancora non ci sono notizie che facciano ben sperare per una pronta ripresa. Il campionato di Serie A, infatti, potrebbe riprendere anche a maggio e cambiare la sua formula. Il termine sarebbe il 30 giugno: difficile andare oltre a causa di scadenze contrattuali e gestione degli accordi economici. Tuttavia il contagio da coronavirus non permette ancora di poter pianificare il futuro della Serie A.

