Niger, presidente Bazoum riceve presidente Ara Pacis e Jovanotti

Per testimoniare il proprio sostegno a progetto Sahara Peace Hub

Roma, 1 dic. (askanews) – Il Presidente della Repubblica del Niger, Mohammed Bazoum, ha ricevuto la Presidente di Ara Pacis, Maria Nicoletta Gaida, insieme a Lorenzo Jovanotti nella sua residenza alla vigilia del suo viaggio istituzionale in Italia.

Come sottolinea Ara Pacis in un comunicato, il Presidente Bazoum sostiene infatti il progetto Sahara Peace Hub nel Niger, con cui Ara Pacis intende creare un centro polivalente che funga da polo di attrazione per la pace e lo sviluppo socio-economico attraverso la fornitura di servizi sanitari, educativi ed energetici di base, formazione professionale, sostegno a progetti generatori di reddito, pratiche agricole innovative e programmi socio-culturali.

Il Presidente ha voluto così testimoniare il suo impegno e il suo supporto a questa iniziativa che vede il coinvolgimento di Lorenzo Jovanotti nella creazione di una “Casa per le Musiche del Sahara”. Obiettivo del progetto è quello di valorizzare la storia e il patrimonio musicale locale, e di creare opportunità di apprendimento e di produzione per giovani talenti tramite una scuola e una sala di registrazione.

