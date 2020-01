Nina Moric a Domenica Live: “Favoloso ha aggredito me e mio figlio” | Video Mediaset

Nina Moric a Domenica Live ha rilasciato vere e proprie dichiarazioni choc. L’ex fidanzata di Luigi Mario Favoloso ha detto di essere stata aggredita fisicamente da quest’ultimo. Favoloso ha aggredito però anche il figlio, Carlos Maria. In merito alla scomparsa dell’ex gieffino, poi, Nina ha detto: “La sua scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono certa si tratti di lui perché mi ha inviato una mia foto scattata in casa mia“. Il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento