nintendo-svela-gli-elementi-chiave-di-tomodachi-life:-una-vita-da-sogno

Roma, 1 feb. (askanews) – Nel ‘Tomodachi Life: Una vita da sogno Direct’ Nintendo ha fornito uno sguardo approfondito ad alcuni degli elementi che i giocatori troveranno in questo nuovo capitolo della serie Tomodachi Life, il primo da più di 10 anni, in arrivo il 16 aprile su Nintendo Switch. Tomodachi Life: Una vita da sogno sarà compatibile anche con Nintendo Switch 2.

In Tomodachi Life: Una vita da sogno, spiega una nota, i giocatori possono creare personaggi Mii ispirati a membri della loro famiglia, amici o chiunque altro, e portarli su un’isola vibrante ed eclettica dove può succedere quasi di tutto. Personalizza ogni dettaglio dei tuoi personaggi Mii, dalla personalità alle loro abitazioni, poi scopri tutte le cose strane e meravigliose che saranno in grado di fare. Di tanto in tanto dovrai anche incoraggiarli a esprimere quello che pensano e aiutarli a risolvere i loro problemi, coltivare le loro amicizie e altro ancora. In questo gioco il tempo scorre come nel mondo reale, quindi potrai osservare i tuoi personaggi giorno per giorno per scoprire come se la passano sull’isola.

Personaggi Mii ricchi di personalità: in Tomodachi Life: Una vita da sogno, i giocatori possono personalizzare ogni dettaglio dei loro personaggi Mii, ispirandosi per esempio ad amici o membri della loro famiglia. L’esperienza di gioco può variare in base ai personaggi Mii che sono stati creati, quindi sperimenta liberamente e fai crescere la popolazione dell’isola.

Crea tanti personaggi Mii: ci sono due modi per creare i personaggi Mii. Scegli “Con indicazioni” per rispondere a delle domande sulla fisionomia dei loro volti, o “Da zero” per scegliere una per una varie caratteristiche, dalla forma del viso alla pettinatura e altro ancora. Ci sono tantissime parti a disposizione, incluse alcune novità per questo gioco, e si possono creare personaggi Mii ancora più originali grazie a una robusta selezione di trucchi per il viso. Dopo avere completato questo primo passaggio, i giocatori potranno scegliere il nome dei loro personaggi Mii e personalizzare l’altezza, la corporatura, il genere, la voce e alcuni tratti della loro personalità, come quanto sono eccentrici, energici e altro ancora.

Aiuta i residenti a entrare in contatto: all’inizio, i personaggi Mii avranno bisogno che li aiuti un po’. Un modo per farlo è presentarli agli altri residenti. Trascina un Mii vicino a un altro e guarda cosa succede: potrebbero iniziare a parlare dei loro piatti preferiti o scoprire di condividere una grande passione per i film horror. Dopo avere fatto conoscenza, i personaggi Mii saranno in grado di interagire in modo indipendente. I giocatori possono anche fare in modo che fino a otto residenti vadano a vivere insieme, e una volta diventati coinquilini reagiranno diversamente. Con più personaggi Mii sotto lo stesso tetto, è impossibile prevedere cosa succederà.

Visita i negozi e gli altri servizi dell’isola: aiuta i personaggi Mii a scoprire i loro piatti preferiti e soddisfare le loro curiosità culinarie al supermercato; fai shopping alla boutique, dove troverai una vasta gamma di abiti per tutti i giorni e outfit originali; rimodella stanze e spazi abitativi al centro ristrutturazioni (ci sono persino stanze per i personaggi Mii che sognano di dormire in una foresta incantata o in una biblioteca); visita una bancarella con articoli a buon mercato che cambiano a seconda del momento della giornata; scopri le decorazioni per l’isola disponibili presso il centro urbanistico; sintonizzati sull’emittente televisiva per scoprire le ultime notizie sui personaggi Mii e l’isola; e organizza una divertente sessione fotografica per i personaggi Mii allo studio fotografico.

Studio di design: crea un’ampia gamma di elementi in questo laboratorio artistico per rendere ancora più frizzante la vita sull’isola. Disegna animali da compagnia per i personaggi Mii, prepara bibite personalizzate, abbozza il programma televisivo preferito di un residente, progetta la facciata e le piastrelle di una casa e sbizzarrisciti creando anche oggetti originali per l’isola.

Rendi tua l’isola: cambia l’estetica dell’isola con elementi paesaggistici come alberi, piante, panchine, distributori automatici, giostre gonfiabili e altro ancora. Sposta case e negozi, espandi l’isola e altro, in base ai suggerimenti dei residenti o ai tuoi gusti personali.

Ancora più opzioni di personalizzazione: aggiungi il tocco finale ai tuoi personaggi Mii assegnando loro delle particolarità capaci di renderli ancora più unici, da pose tipiche al girarsi e rigirarsi nel sonno. È possibile scegliere anche una frase preferita per caratterizzare il loro modo di parlare. Divertiti a trovare le particolarità più adatte per ogni Mii.