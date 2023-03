Nissan è sponsor della mezza maratona RomaOstia

Qashqai e-Power è Official Electrified Car dell’evento

Milano, 2 mar. (askanews) – Nissan è sponsor della quarantottesima edizione della mezza maratona RomaOstia, che si correrà domenica 5 marzo dalla capitale fino al litorale romano.

Il nuovo Qashqai e-Power è l’Official Electrified Car dell’evento podistico, aprirà e chiuderà la competizione e sarà il timekeeper ufficiale della mezza maratona. Anche la direzione di gara e i giudici seguiranno la mezza maratona a bordo di Qashqai e-Power, che percorrerà i 21,097 km insieme ai partecipanti.

“Siamo entusiasti di salire a bordo dello sport più sostenibile e più dilagante per i nostri valori comuni di sostegno alla società in cui operiamo e di riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, la mezza maratona è un’ulteriore occasione per promuovere al grande pubblico l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità sostenibile”, afferma Luisa Di Vita, direttore comunicazione di Nissan Italia.

Nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 marzo, Nissan sarà presente presso il villaggio Casa RomaOstia anche con l’esposizione statica dei due modelli di punta Qashqai e-Power e X-Trail e-Power presso il Salone delle Fontane in Via Ciro Il Grande a Roma.

