Nissan, FT: gruppo di alto livello sonda Tesla per investimento

La casa di Elon Musk potrebbe rilevare gli impianti Usa

Roma, 21 feb. (askanews) – Nissan, dopo il naufragio delle trattative per una possibile aggregazione con la connazionale Honda, ora tramite un gruppo di esponenti di alto livello giapponesi starebbe tentando un approccio per una proposta di investimento di lungo termine con la statunitense Tesla. Lo riporta il Financial Times, secondo cui a condurre questa partita – di cui i vertici della casa nipponica “sono a conoscenza”, dice il quotidiano – sarebbe un gruppo di persone che include l’ex premier nipponico Yoshihide Suga e un ex componente del direttorio di Tesla, Hiroto Izumi.

L’ipotesi sarebbe quella di far diventare di Tesla un investitore strategico di lungo termine di Nissan, nella prospettiva di rilevarne gli impianti statunitensi. In questo modo aumenterebbe la produzione interna di auto Usa e si eviterebbero i dazi appronati dall’amministrazione Trump.

Secondo il quotidiano, il mancato accordo con Honda, con cui si puntava a effettuare una combinazione da 58 miliardi di dollari, aveva sollevato timori che il terzo maggiore produttore di auto nipponico potesse finire nelle mire di acquisizioni straniere, tra cui del gigante manifatturiero di Taiwan Foxconn (che produce anche gli iPhone per Apple).