Nissan: inaugurato il nuovo magazzino ricambi in Italia

A Capena in provincia di Roma. Focus su sostenibilità

Milano, 26 gen. (askanews) – E’ stato inaugurato oggi il nuovo magazzino di Nissan Italia, presso il quartier generale italiano della Casa giapponese, nel comune di Capena in provincia di Roma. L’impianto gestisce ricambi e accessori e serve oltre 400 centri di assistenza e carrozzerie ufficiali e convenzionate della rete Nissan distribuiti sul territorio nazionale, oltre agli ordini urgenti per le concessionarie Renault del centro-sud Italia.

La struttura, che si sviluppa su una superficie di 10.500 mq, è stata realizzata in tempi record (meno di 12 mesi dalla “posa della prima pietra” alla sua piena operatività) e senza ampliamento dello spazio esterno, in quanto sorge nella stessa area occupata dal precedente magazzino distrutto da un incendio nel settembre del 2018.

In linea con la visione Nissan Ambition 2030, gli obiettivi di sostenibilità hanno avuto un ruolo importante nel processo di progettazione e costruzione del magazzino. Il tetto ospita un impianto fotovoltaico da 230 kW di potenza elettrica, in grado di coprire circa un quarto del fabbisogno energetico aziendale. Il nuovo sistema di illuminazione a led ha consentito di ridurre del 60% il consumo energetico rispetto ai tradizionali sistemi a lampade fluorescenti. Inoltre, sette pompe di calore di ultima generazione regolano la temperatura interna a livello ottimale in ogni periodo dell’anno, permettendo di avere un risparmio economico superiore al 40% rispetto a un impianto a gas.

“Il magazzino ricambi di Nissan Italia è stato a lungo la pietra miliare delle nostre operazioni nel Paese. Con un nuovo layout e processi più efficienti, sono entusiasta che il magazzino continui a migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti ed essere un punto di riferimento di eccellenza nel settore per la distribuzione di ricambi e accessori”, ha dichiarato Leon Dorssers, Senior Vice President Marketing & Sales.

Il magazzino di Nissan Italia, che già in passato si è distinto per livelli di efficienza e qualità, risultando per ben 5 volte il magazzino più produttivo in Europa, è ora pronto per nuove ed entusiasmanti sfide. Il nuovo centro logistico, che gestisce oltre 23mila articoli Nissan e oltre 13mila articoli Renault, è stato progettato per arrivare a gestire fino a un totale di 80mila articoli e assorbire così il previsto aumento dei volumi atteso nei prossimi anni.

La razionalizzazione degli spazi ha fatto crescere del 10% l’area di lavoro e il moderno sistema di scaffalature ha permesso di ridurre i tempi di movimentazione fino al 50%. La realizzazione della nuova struttura, ubicata accanto all’edificio del Quartier Generale di Nissan Italia, ha consentito l’ottimizzazione di tutti gli spazi destinati al lavoro in sede. Infatti, è stata ampliata l’area uffici totale, con 46 postazioni di lavoro e 2 sale riunioni su un totale di 1.600 mq in area magazzino.

“Sono particolarmente orgoglioso di aver realizzato insieme al team locale, della Regione e ai costruttori un’opera altamente sostenibile e efficiente che migliora sensibilmente la qualità del servizio ai nostri clienti, grazie alla riduzione dei tempi di consegna. Inoltre, anche la qualità del lavoro del nostro personale migliora per ampliamento degli spazi interni e processi più fluidi”, ha detto Marco Toro, presidente e Ad di Nissan Italia.

Sicurezza e salvaguardia ambientale sono una priorità per Nissan. Per la preparazione della fondazione è stata adottata la tecnica del Jet Grouting che, attraverso l’iniezione nel terreno di una miscela cementizia ad alta pressione, permette di ottenere una elevata e uniforme capacità portante del terreno. Inoltre, le pareti sono in cemento TX Active, con proprietà fotocatalitiche. Irradiate dalla luce solare, ossidano le sostanze tossiche che si depositano sugli edifici (PM10, ossidi e biossidi di azoto, benzene, ossido di carbonio) e le trasformano in composti non tossici.

