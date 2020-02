Nissan Juke, nuova dimensione di stile

Il nuovo Nissan Juke e un veicolo spaziale hanno molte cose in comune; a partire dagli sforzi nella ricerca, gli sviluppi e i traguardi tecnologici che nel settore automobilistico e aerospaziale hanno sempre l’uomo come elemento centrale. Da sempre, infatti, l’obiettivo dei ricercatori è trovare nuove soluzioni per migliorare le potenzialità, la sicurezza e il comfort di piloti e passeggeri. Nel tempo è cambiato il rapporto uomo-macchina, grazie a meccanica ed elettronica sempre più sofisticate e capaci di ampliare le capacità umane. I sistemi di monitoraggio, controllo e intervento presenti a bordo sono in grado di agire automaticamente in modo più rapido ed efficace di quanto farebbe il pilota più esperto.

