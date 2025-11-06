nissan-perdita-i-sem.-1,2-mld-euro,-conferma-target-piano-rilancio

Milano, 6 nov. (askanews) – Nissan chiude il primo semestre dell’anno fiscale 2025-2026 con i primi segnali di riprese grazie al piano Re:Nissan e conferma il pareggio dell’utile operativo al netto dei dazi nell’esercizio in corso.

Nel primo semestre le vendite globali sono state 1,48 milioni di unità. I ricavi netti consolidati hanno raggiunto 5,6 trilioni di yen, pari a circa 31,6 miliardi di euro. Il gruppo ha registrato una perdita operativa di 27,7 miliardi di yen (circa 156 milioni di euro) e una perdita netta di 221,9 miliardi di yen (circa 1,25 miliardi di euro), penalizzata dal minor contributo delle partecipate valutate con il patrimonio netto e dai costi di ristrutturazione. La liquidità totale a fine settembre è pari a 3,6 trilioni di yen (circa 20,3 miliardi di euro).

Per l’intero anno fiscale 2025 Nissan prevede ricavi netti a 11,7 trilioni di yen (circa 66,1 miliardi di euro) e conferma l’obiettivo di pareggio dell’utile operativo al netto dei dazi. Includendo l’impatto stimato dei dazi, è invece attesa una perdita operativa di 275 miliardi di yen, pari a circa 1,55 miliardi di euro. Il gruppo non fornisce al momento indicazioni sull’utile netto, legato alle misure del piano Re:Nissan tuttora in fase di valutazione.

La casa ribadisce la priorità di tornare a utile operativo positivo nel settore automotive e di generare cassa positiva entro l’anno fiscale 2026.

Sul fronte efficienza, Nissan ha individuato 200 miliardi di yen di potenziali risparmi sui costi variabili (circa 1,13 miliardi di euro) e ha realizzato oltre 80 miliardi di yen di risparmi sui costi fissi nel semestre (circa 452 milioni di euro). Fra le dismissioni, la sede centrale di Yokohama di cui manterrà l’uso con un contratto di locazione. Il gruppoè in linea per superare 150 miliardi di yen di risparmi nell’anno fiscale 2025 (circa 848 milioni di euro) e indica la possibilità di oltrepassare l’obiettivo di 250 miliardi di yen entro l’anno fiscale 2026 (circa 1,41 miliardi di euro).

“I risultati del primo semestre riflettono le sfide che dobbiamo affrontare, ma confermano che Nissan è saldamente sulla strada della ripresa. Il secondo semestre porterà con sé nuove sfide, ma con impegno, disciplina e le azioni in corso, sono fiducioso che otterremo risultati ancora migliori”, ha detto il presidente e Ceo, Ivan Espinosa.