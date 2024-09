Nissan presenta Ariya Nismo in occasione del World Ev Day

Versione sportiva con batteria da 87 kW e 435 CV

Milano, 9 set. (askanews) – In occasione del World EV Day, Nissan svela i dettagli della nuova Ariya Nismo. Elegante, 100% elettrica e concepita per offrire prestazioni esaltanti, Ariya Nismo è pronta al debutto in Europa con la versione e-4FORCE con batteria da 87 kWh e una potenza di 435 CV (320 kW) con 600 Nm di coppia, capace di uno 0-100 km/h in 5 secondi e di passare da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi.

Ariya Nismo presenta un design aerodinamico che insieme al paraurti anteriore ridisegnato e allo spoiler posteriore riducono il coefficiente di portanza (CL) del 40% passando da un valore di 0,18 del modello standard al valore di 0,11 della versione Nismo. Ariya Nismo è dotata di sospensioni dinamiche con molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati e della tecnologia di trazione integrale Nismo e-4ORCE, capace di contrastrare il sottosterzo in fase di accelerazione riducendo del 12% le deviazioni di traiettoria rispetto all’e-4ORCE standard. La vettura sarà disponibile a partire da gennaio 2025.