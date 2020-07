Nissan Qashqai si è aggiudicato il premio “Best Car for City Driver” nell’ambito degli AutoTrader 2020 nel Regno Unito. A differenza di altri premi automobilistici, nell’AutoTrader New Car Awards sono i clienti a decretare i vincitori. Un campione di cittadini britannici che hanno acquistato auto nuove nell’ultimo anno, sono chiamati ad esprimere il loro giudizio. Tutti i migliori modelli di vetture sul mercato sono a confronto tra loro e per l’edizione 2020 degli Awards Nissan Qashqai si è aggiudicato il titolo di “Best Car for City Driver”, grazie al voto di 9.000 nuovi proprietari. “Nissan Qashqai si aggiudica gli onori di una competizione molto serrata.

L'articolo Nissan Qashqai "Best Car for City Driver" proviene da Notiziedi.

