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Nissan svela Juke elettrico, sarà prodotto a Sunderland
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Nissan svela Juke elettrico, sarà prodotto a Sunderland

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Milano, 14 apr. (askanews) – Nissan svela il nuovo Juke 100% elettrico in occasione dell’evento Vision, svolto presso il quartier generale in Giappone, segnando un importante passo avanti nella sua strategia di elettrificazione in Europa.

Dal lancio nel 2010, Juke ha conquistato 1,5 milioni di clienti in Europa, ridisegnando il segmento dei crossover compatti con un design audace e non convenzionale. Juke elettrico si inserisce nella gamma a zero emissioni di Nissan in Europa, che include la nuova Micra, la terza generazione di Leaf, il crossover Ariya, il veicolo commerciale Townstar e il nuovo modello di segmento A. Il nuovo Juke, come Leaf, dispone della tecnologia Vehicle-to-Grid a supporto dell’integrazione dei veicoli elettrici nell’ecosistema energetico.

Insieme alla sempre più ampia gamma elettrica, Nissan continua ad offrire anche la tecnologia ibrida e-Power che consente un’esperienza di guida tipica dei veicoli elettrici, ma senza necessità di ricarica. I modelli ibridi, come Qashqai e-Power, X-Trail e-Power e Juke ibrido, continuano ad essere una parte importante della gamma Nissan.

“L’Europa è fondamentale per la strategia di elettrificazione di Nissan e rimaniamo fermamente impegnati a favore di un futuro completamente elettrico” ha dichiarato Massimiliano Messina, presidente Nissan Amieo.

Juke elettrico sarà prodotto presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito. Già sede della produzione di Leaf, con l’avvio della prima fase di produzione di Juke nelle prossime settimane, lo stabilimento di Sunderland rimane il pilastro della presenza produttiva di Nissan nel settore dell’elettrificazione in Europa. Un impegno sostenuto dalle capacità regionali di Nissan, tra cui la rete di progettazione, ingegnerizzazione e sviluppo presente nel Regno Unito, in Spagna e in Germania. Nel loro insieme, queste attività sottolineano l’impegno a lungo termine di Nissan in Europa come polo produttivo e di innovazione: progettare, ingegnerizzare e produrre veicoli in Europa, per i clienti europei.

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