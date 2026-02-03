martedì, 3 Febbraio , 26

Usa, la Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

(Adnkronos) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 3 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Usa, l’ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l’omicidio della moglie

(Adnkronos) - L’ex marito dell’ex first lady Jill...

Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: “Attacco a Stato, più tutele per agenti”

(Adnkronos) - Il centrodestra chiede al governo di...
Nkunku lo salta, Ravaglia lo abbatte: calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Bologna-Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie A, i rossoneri hanno firmato il gol del 2-0 grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato da Christopher Nkunku. Succede tutto al 38′: Modric lavora il pallone tra le linee per Loftus-Cheek, che serve un assit perfetto per l’attaccante francese. Nkunku, solo davanti a Ravaglia, sposta il pallone ma trova il contatto con il portiere del Bologna in uscita: Manganiello non ha dubbi e indica il dischetto. 

Le immagini mostrano come, nel tentativo di colpire il pallone, Ravaglia trovi le gambe di Nkunku, che sbatte sul petto del portiere rossoblù, slanciato verso la sfera, e cade. Il check del Var serve non solo a confermare il contatto falloso tra i due, ma anche a verificare la posizione dell’attaccante milanista. 

Dopo alcuni secondi di attesa, la posizione di partenza sull’assist di Loftus-Cheek viene giudicata buona e il rigore confermato. Il successivo piatto destro proprio di Nkunku spiazza Ravaglia e vale il 2-0. 

 

