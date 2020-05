“No a condizioni sul Recovery Fund”. La lettera di Zingaretti al presidente del Pse

Il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, alla vigilia di una settimana cruciale per le decisioni a livello europeo sugli strumenti e le risorse per la ripresa economica, ha indirizzato una lettera al presidente del Pse, l’ex primo ministro bulgaro Sergei Stanishev, per sottolineare la necessità di una forte azione unitaria della famiglia socialista e democratica europea.

Zingaretti ribadisce che “una larga maggioranza di governi ritiene che, per realizzare gli obiettivi di coesione e crescita, il Fondo debba avere una ampia dotazione, in parte a prestito e in parte a fondo perduto, una temporalità di medio periodo e senza rigide condizionalità.

