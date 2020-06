“No a liste nostre, servono alleanze”, dice Santori 

AGI – Alle Regionali “non ci saranno liste delle Sardine. Noi siamo un enzima che vuole fare pressione dal basso perchèci sia unità nel campo progressista”. Le Sardine, spiega Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine, in una intervista al quotidiano Avvenire, si muoveranno per le sei elezioni regionali con uno scopo ben preciso: “Si tratta di elezioni molto complicate, con peculiarità in ogni Regione. La settimana prossima incontreremo i coordinamenti regionali: c’è autonomia nelle scelte, non è da escludere che si scelgano approcci diversi a seconda della Regione, ma sarebbe meglio avere una linea univoca delle sardine a livello nazionale.

