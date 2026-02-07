sabato, 7 Febbraio , 26

Milano Cortina, Lollobrigida e l’oro da mamma: “Adesso un altro figlio”

(Adnkronos) - Medaglia d'oro da mamma alle Olimpiadi...

Futuro Nazionale, Vannacci registra il partito dal notaio: “Sarà lui il presidente”

(Adnkronos) - 'Futuro nazionale', la nuova creatura politica...

Futuro Nazionale, Vannacci registra il partito dal notaio: sarà lui il presidente

(Adnkronos) - 'Futuro nazionale', la nuova creatura politica...

Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

(Adnkronos) - Omrai è l'amuleto ufficiale. J.D. Vance,...
“no-a-personaggi-divisivi-sul-palco-dell’ariston”:-il-codacons-interviene-sul-‘caso-pucci’
“No a personaggi divisivi sul palco dell’Ariston”: il Codacons interviene sul ‘caso Pucci’

“No a personaggi divisivi sul palco dell’Ariston”: il Codacons interviene sul ‘caso Pucci’

Mondo“No a personaggi divisivi sul palco dell’Ariston”: il Codacons interviene sul ‘caso Pucci’
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare sul palco di Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofobe”. Lo afferma il Codacons, che lancia un monito alla Rai dopo l’annuncio di Andrea Pucci come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo. Già nei giorni scorsi, dopo l’annuncio del comico, sono nate contestazioni in ambito politico e non solo.

“Senza entrare nel merito delle idee politiche di Andrea Pucci, quello che davvero sorprende è che la Rai abbia deciso di portare nell’evento più seguito della tv nazionale un comico accusato da più parti di lanciare messaggi sbagliati se non pericolosi – spiega il Codacons – Una scelta in netto contrasto con le battaglie che si stanno conducendo in Italia contro bullismo, omofobia, misoginia ecc., ma che non è nuova a Carlo Conti, che lo scorso anno portò al Festival Tony Effe nonostante le forti proteste contro i brani sessisti e violenti del rapper. Avvisiamo infine la Rai che, in caso di insulti, volgarità, o battute sessiste e razziste da parte del comico in occasione del Festival di Sanremo, la rete sarà chiamata a risponderne nelle sedi opportune – conclude l’associazione”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.