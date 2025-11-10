lunedì, 10 Novembre , 25

Torino, tragedia alle Atp Finals. Due spettatori morti dopo un malore

(Adnkronos) - Due decessi alle Atp Finals in...

Trasporti, La Russa: “Serve pressing al governo per fondi tpl Lombardia, io darò una mano”

(Adnkronos) - “Io credo che ci sia bisogno...

Asma grave, Rumi (Altems): “Modelli predittivi garantiscono sostenibilità Ssn”

(Adnkronos) - I modelli predittivi in sanità sono...

Amiloidosi, esperta: “Rimborsabilità eplontersen attesa nei primi mesi 2026”

(Adnkronos) - Nel trattamento dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina...
no-a-riforma-servizio-militare:-a-berlino-decine-di-stivali-al-bundestag
No a riforma servizio militare: a Berlino decine di stivali al Bundestag

No a riforma servizio militare: a Berlino decine di stivali al Bundestag

Video NewsNo a riforma servizio militare: a Berlino decine di stivali al Bundestag
Redazione-web
Di Redazione-web

L’azione di Greenpeace contro il governo

Milano, 10 nov. (askanews) – Gli attivisti di Greenpeace hanno posizionato decine di stivali militari davanti al Bundestag per protestare contro la revisione della legge sul servizio militare obbligatorio da parte della commissione difesa del parlamento tedesco.La riforma non prevede un ritorno alla leva per tutti abolita nel 2011, ma introduce comunque dei nuovi obblighi per i 18enni, fra cui la necessità di dover dare il proprio eventuale interesse al servizio militare e sottoporsi a una visita medica per i i maschi 18enni. Per le donne sarà facoltativo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.