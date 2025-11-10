no-a-riforma-servizio-militare:-a-berlino-decine-di-stivali-al-bundestag

L’azione di Greenpeace contro il governo

Milano, 10 nov. (askanews) – Gli attivisti di Greenpeace hanno posizionato decine di stivali militari davanti al Bundestag per protestare contro la revisione della legge sul servizio militare obbligatorio da parte della commissione difesa del parlamento tedesco.La riforma non prevede un ritorno alla leva per tutti abolita nel 2011, ma introduce comunque dei nuovi obblighi per i 18enni, fra cui la necessità di dover dare il proprio eventuale interesse al servizio militare e sottoporsi a una visita medica per i i maschi 18enni. Per le donne sarà facoltativo.