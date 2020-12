AGI – Il Recovery Plan è un’occasione storica e non va sprecata. In una lettera inviata ai presidenti delle associazioni di Confindustria, il presidente di viale dell’Astronomia Carlo Bonomi sottolinea che “nessun Governo della storia intera della Repubblica, nemmeno ai tempi del piano Marshall guadagnatoci da De Gasperi ed Einaudi, nessun precedente Esecutivo ha avuto la possibilità storica di decidere in una sola volta dell’utilizzo di oltre 200 miliardi di euro per un quinquennio a venire”.

“Ma – sottolinea – se perdiamo questa occasione storica e ce la giochiamo male, tra bonus elettorali e governance in mano ai partiti e ai loro cronici mal di pancia,

L’articolo “No a un Recovery plan figlio delle tensioni tra i partiti”, dice Bonomi proviene da Notiziedi.

