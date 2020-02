“No ad avventure solitarie”. Il messaggio di Zingaretti a Renzi

In attesa dell’incontro tra Conte e Renzi, dall’assemblea del Partito Democratico arriva un assist al presidente del Consiglio. Gran parte del minutaggio – quasi due ore – dell’intervento di Nicola Zingaretti è dedicato al rapporto con gli alleati di governo e, in particolare, con il leader di Italia Viva. Che Zingaretti non cita mai, ma a cui manda un messaggio preciso: basta temporeggiamenti per mettere in difficoltà il governo. Un appello ancor più urgente alla luce dell’emergenza sanitaria connessa con il Coronavirus davanti alla quale “serve unità da parte di tutti”.

“Distruggere è semplice, costruire è una missione”

All’assemblea del Pd è presente Giuseppe Ippolito,

