no-ai-mozziconi-in-mare-(che-possono-uccidere-pesci-e-tartargughe),-sorrento-regala-portasigarette

NAPOLI – Al via la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha riguardato la distribuzione di portacicche di sigarette presso i Bagni della Regina Giovanna, in località Capo di Sorrento (Napoli). Inserite nelle attività legate alla Bandiera Blu, le attività proseguiranno fino alla fine di settembre, per contrastare l’abbandono di questo particolare rifiuto, che finisce in mare con il pericolo di essere ingerito da uccelli, pesci o tartarughe, causandone anche la morte. Senza contare che i tempi di degradazione di un mozzicone vanno dai 5 ai 12 anni.

“La distribuzione dei portacicche è replicata costantemente ormai da anni per cercare di sensibilizzare, sia i nostri cittadini che i turisti, sull’importanza di svolgere dei piccoli grandi atteggiamenti virtuosi – dichiara il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – Può sembrare banale, ma un gesto sbagliato come l’abbandono di una singola cicca di sigarette, replicato molte volte in una giornata, se non contrastato diventa un vero è proprio problema. Si è data maggiore enfasi alla Regina Giovanna, che è un luogo simbolo della nostra città, ma questa iniziativa sarà replicata presso altre spiagge pubbliche nei mesi di agosto e settembre”.

