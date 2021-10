No al green pass, i portuali di Trieste non mollano: “Scioperiamo dal 15 al 20 ottobre”

TRIESTE – Il sindacato di base Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), che ha annunciato il blocco delle operazioni portuali a oltranza se il governo non revocherà l’obbligo di green pass per i lavoratori, aderisce ufficialmente allo sciopero generale nazionale, dal 15 al 20 ottobre, proclamato dai sindacati Fisi, Confsafi, Al-Cobas e Soa.

Nei porti di Trieste e Monfalcone (Gorizia), prosegue la nota del Clpt, lo sciopero si svolgerà: per i lavoratori giornalieri o con orario spezzato, per l’intero orario di lavoro dal 15 alla mezzanotte del 20 ottobre; per i lavoratori a turni, dal primo turno del 15 ottobre fino alla fine dell’ultimo turno iniziato il 20 ottobre.

