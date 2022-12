No al reintegro dei medici ‘no vax’, Ronzulli nella bufera social

ROMA – È bufera social per la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. Agli utenti non è proprio piaciuto il suo intervento durante la discussione generale sul ‘Dl Rave‘ che la presidente dei senatori azzurri si è astenuta dal votare. In particolare Ronzulli è intervenuta sul reintegro dei medici ‘no vax‘, cioè il rientro in corsia di tutti gli operatori sanitari che si sono rifiutati di fare il vaccino anti Covid.

“Con l’articolo 7 di questo decreto- spiega la senatrice- noi legislatori stiamo dicendo ai sanitari che si sono vaccinati che avrebbero anche potuto non farlo. Non posso dire sì al reintegro di chi ha deciso di non sottoporsi a vaccinazione, venendo meno a un codice etico e morale; non posso dire sì per coerenza e credibilità. Si tratta, lo ripeto, di una posizione che prescinde dalla collocazione politica e dalla lealtà incondizionata mia e di Forza Italia verso questa maggioranza e questo governo, che non sono e non devono mai essere messe in discussione”.

Il mio intervento in Senato sul DL Rave.

Ho scelto di non partecipare alla votazione, perché non posso dire sì al reintegro degli operatori sanitari che non si sono sottoposti alla vaccinazione.

Guarda il video completo https://t.co/R9V8l5hq6y pic.twitter.com/Tfb3q2MkVc — Licia Ronzulli (@LiciaRonzulli) December 12, 2022

“Dice che è una questione di codice etico e morale. …La celeberrima coerenza morale di #forzaItalia!“, scrive un utente.

“Leggo troppo spesso dei complimenti per la #coerenza della #Ronzulli. Se fosse veramente #coerente, avrebbe dovuto lasciare il #GovernoMeloni eletto con i voti anche dei #novax. La #ronzulliana coerenza è solo #opportunismo più bieco“, è uno dei tanti commenti.

“La morale è un concetto personale, che varia a seconda dell’individuo. Il DIRITTO NO. Ecco qual è la differenza ed ecco perché il diritto è così importante: perché protegge i cittadini dalle carogne parassite al governo alle quali paghiamo lo stipendio per dire bugie. #Ronzulli“

“Dovremmo NON fregarcene di quello che fa o dice la #Ronzulli. Anzi.Dovremmo costantemente prenderne nota.Per tutto il livore,la saccenteria,la pomposa dialettica tracotante.E fare richiesta dirittamente al Presidente del Consiglio,di farla tacere una volta per sempre.#vacciniOUT“, conclude un’altra internauta.

