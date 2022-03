ROMA – Una giornalista russa di padre ucraino, Marina Ovsyannikova, ha fatto irruzione con un cartello durante il tg: “No alla guerra”, il suo messaggio, “Vi stanno mentendo”. Un gesto eclatante contro la propaganda del Cremlino.

“Quello che sta succedendo in Ucraina è un crimine, la Russia è l’aggressore. La responsabilità è di una sola persona: Vladimir Putin”, ha spiegato Ovsyannikova in un messaggio video. “Mio padre è ucraino, mia madre è russa. Non sono mai stati nemici. Questa collana che porto al collo è simbolo del fatto che la Russia debba subito interrompere una guerra fratricida. Purtroppo begli ultimi anni ho lavorato per Channel One, facendo propaganda per il Cremlino. E me ne vergogno. Mi vergogno di avergli permesso di dire menzogne dallo schermo. Mi vergono di aver penso la zombificazione dei russi. Non abbiamo detto niente dal 2014, quando tutto questo è cominciato, non ci siamo spesi dopo l’avvelenamento di Navalny. Abbiamo guardato in silenzio questo regime disumano. Non basteranno dieci generazioni per ripulire la vergogna di questa guerra fratricida”. Infine, l’appello: “Siamo russi, siamo riflessivi e intelligenti. Tocca a noi fermare questa follia. Non abbiate paura. Non ci possono arrestare tutti”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it>

L’articolo “No alla guerra”: la giornalista interrompe il tg della tv russa proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento