No Comm. Envi a obiezione su farina larve trattata con raggi Uv

Cavedagna (Ecr-Fdi): insulto per produttori e nostro stile vita

Roma, 22 gen. (askanews) – Votazione oggi in Commissione Envi, la commmissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo, che ha respinto con 39 voti contrari, 32 favorevoli e 6 astenuti l’obiezione alla proposta della Commissione UE di immettere sul mercato la farina di larve trattata con raggi UV.

“Ci siamo e mi sono convintamente opposto in Commissione Envi alla proposta della Commissione UE di immettere sul mercato in qualità di alimento la polvere di larve intere di Tenebrio Molitor, i vermi gialli della farina – spiega in una nota europarlamentare Stefano Cavedagna (ECR-FDI), vicepresidente dell’European Food Forum – una scelta che rappresenta un vero e proprio insulto ai produttori ed al nostro stile di vita e di alimentazione. Purtroppo la nostra obiezione contraria non è stata accolta e si è dato il via libera a questo ‘novel food’ europeo. Ci batteremo per cambiare questa deriva che ci vuole vedere come produttori e consumatori di insetti, ma per il momento ci sia la massima trasparenza in etichetta per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori”.

“Il nostro gruppo si è pronunciato in Commissione contro l’immissione sul mercato di un alimento che porta con sé ancora tanti interrogativi, soprattutto sulle procedure di produzione – sottolinea Cavedagna – Sappiamo che la polvere della farina di larve in questione è trattata con raggi ultravioletti per bonificare la matrice alimentare e per aumentare il contenuto di vitamina D della stessa matrice. Tuttavia, il consumo di questi insetti può causare reazioni nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere. É necessario applicare la massima trasparenza ed attenzione sanitaria”.

“Come da proposta e indicazione del Governo e, in particolare, del ministro Lollobrigida, i prodotti a base di farine di larve di Tenebrio molitor devono avere indicazioni in etichetta molto chiare e ben in evidenza, e possibilmente essere venduti in scaffali dedicati all’interno dei supermercati così da renderli riconoscibili e informare nel migliore dei modi i consumatori: la scelta di ognuno deve essere libera e soprattutto consapevole. Come gruppo ECR-FDI, la nostra posizione sarà sempre quella di tutelare non solo i cibi sani della nostra tradizione agricola e culinaria italiana, ma anche la salute e la sicurezza alimentare di tutti i cittadini”, conclude l’europarlamentare.