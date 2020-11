No del centrodestra alla “cabina di regia” sul Covid

AGI – Disponibilità a collaborare in Parlamento ma ‘no’ compatto all’apertura di un tavolo, cabina di regia o a qualsiasi altro tipo di operazioni “di palazzo”. È la risposta che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno dato a Giuseppe Conte oggi pomeriggio quando il presidente del Consiglio li ha chiamati per informarli dell’iniziativa al vaglio del governo. I tre leader del centrodestra – riferiscono fonti della coalizione – non avrebbero in alcun modo gradito di non essere stati coinvolti nella determinazione della formula di collaborazione proposta da Conte, ovvero una cabina di regia presieduta dal ministro della Salute Roberto Speranza.

