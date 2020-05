No della giunta al processo a Salvini sulla vicenda Open Arms 

Il primo verdetto del Senato è a favore di Salvini. La richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per la vicenda Open Arms è stata respinta dalla Giunta per le immunità: 13 voti contrari al processo, sette quelli favorevoli. Insieme alla Lega, a Forza Italia e a FdI, hanno votato anche Mario Giarrusso (ex M5s) e la pentastellata Alessandra Riccardi.

Italia viva, che in Giunta contra tre senatori, non ha partecipato al voto. Una decisione, quella del partito di Matteo Renzi, che ha già suscitato le critiche di una parte della maggioranza. M5s, Pd e Leu, si sono espressi in favore dell’autorizzazione a procedere.

