giovedì, 11 Settembre , 25
no-dell’europarlamento-a-minuto-di-silenzio-per-kirk,-destra-protesta
No dell’Europarlamento a minuto di silenzio per Kirk, destra protesta

No dell’Europarlamento a minuto di silenzio per Kirk, destra protesta

Video NewsNo dell'Europarlamento a minuto di silenzio per Kirk, destra protesta
Redazione-web
Di Redazione-web

La vicepresidente Barley ferma l’eurodeputato Weimers

Strasburgo (Francia), 11 set. (askanews) – È scoppiato il caos a Strasburgo, al Parlamento europeo, quando alcuni parlamentari di destra hanno chiesto di osservare un minuto di silenzio in ricordo di Charlie Kirk, l’attivista conservatore 31enne, vicino a Donald Trump, ucciso mentre teneva un comizio nel campus della Utah Valley University. “Signora presidente, cari colleghi, l’omicidio dell’attivista politico Charlie Kirk, marito, padre amorevole e patriota, ha sconvolto il mondo – ha detto Charlie Weimers, eurodeputato del partito populista dei Democratici Svedesi – dobbiamo condannare con forza la violenza politica e la retorica che incita alla violenza. Vi prego di unirvi a me in un momento di riflessione e preghiera in suo onore, e cedo il resto del mio tempo per un minuto di silenzio”.La vicepresidente del Parlamento europeo Katarina Barley lo ha però interrotto, ricordando che la richiesta era stata già respinta per “motivi procedurali”.Dai banchi del partito dell’eurodeputato è partita la protesta, pugni sui tavoli e brusii, mentre il resto dell’emiciclo applaudiva l’intervento della presidente.Weimers ha poi accusato il Parlamento europeo di “parzialità”. Così altri esponenti di destra. La Commissione europea ha dichiarato che “condanna ogni forma di violenza e porge le sue sincere condoglianze alla famiglia delle vittima”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.