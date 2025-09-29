no,-la-pena-di-morte-per-terrorismo-non-accelera-il-rilascio-degli-ostaggi-israeliani

ROMA – “Affermare che la pena di morte per terrorismo contribuirebbe al ritorno in libertà degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas è paradossale, e infatti le loro famiglie si sono schierate contro”. Lo dichiara all’agenzia Dire il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury, commentando il via libera di ieri da parte del comitato per la Sicurezza del Parlamento israeliano alla proposta di introdurre la pena di morte per reati di terrorismo. Il disegno di legge è stato promosso dal ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, convinto che la legge “ci consentirà di riportare a casa gli ostaggi” e per dimostrare ad Hamas che “c’è un prezzo da pagare per quello che hanno fatto” il 7 ottobre. Il disegno di legge ha tuttavia incontrato il parere negativo di Gal Hirsch, coordinatore per gli ostaggi del governo Netanyahu; al termine della votazione, Gilad Kariv, l’unico dei 5 membri del Comitato ad aver votato contro, in aula ha gridato: “Vergognatevi, ci sono degli ostaggi”.

“Ora, il parere positivo di una commissione parlamentare- riprende Noury- apre la strada ai tre voti necessari in parlamento per l’approvazione della legge”. Il disegno introduce la pena capitale per un palestinese trovato colpevole di omicidio motivato da ragioni nazionalistiche ai danni di un cittadino israeliano, ma non per un israeliano colpevole di aver ucciso un palestinese per gli stessi motivi. Dopo il 7 ottobre 2023, ricorda il portavoce di Amnesty, il governo israeliano ha iniziato a riapplicare la Legge sui combattenti illegali, che non veniva osservata da molto tempo. Tale legge conferisce all’esercito israeliano ampi poteri di arrestare chiunque, proveniente da Gaza, sia sospettato di essere coinvolto in attività ostili contro Israele o di porre una minaccia alla sicurezza dello stato, per periodi di tempo rinnovabili all’infinito senza l’obbligo di fornire prove o circostanziare le accuse. Da allora, le denunce di arresti e detenzioni arbitrarie – anche in condizioni inumane e degradanti – si sono moltiplicate da parte delle organizzazioni per i diritti.

A inizio mese, due testate israeliane – Local Call e +972 Magazine – insieme alla britannica Guardian hanno realizzato un’inchiesta a partire dai dati dell’intelligence israeliana, da cui emerge che solo un quarto delle persone detenute sotto la legge dei combattenti illegali sarebbe sospettata di affiliazione ad Hamas o a un movimento vicino: 1.450 individui sui 6mila nomi contenuti nel database dei servizi segreti. Tra le persone detenute senza accuse, le tre testate ricordano medici, infermieri, giornalisti, operatori umanitari, insegnanti o semplici civili, tra cui anche minori, disabili o anziani, come l’anziana di 82 anni affetta da Alzheimer – tenuta in prigione sei settimane – oppure una giovane vedova che, una volta rilasciata, ha trovato i figli piccoli in strada a mendicare. Israele, continua Noury di Amnesty, “è tra i pochi paesi al mondo ad aver abolito la pena di morte per reati comuni ma a mantenerla per crimini previsti dalle leggi militari o commessi in circostanze eccezionali, come quelle attuali che il governo israeliano considera tali. Adesso si rischia che Israele applichi la pena di morte per il reato di terrorismo, che le autorità israeliane definiscono in modo estensivo. Va ricordato- conclude- che Paesi che hanno vissuto periodi terribili come l’Algeria negli anni Novanta non hanno usato la pena di morte, ben consapevoli del rischio di creare ‘martiri’ e azioni crudeli per emulazione e dunque di peggiorare la situazione di sicurezza”.

