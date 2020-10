No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica

Cala il sipario sulla decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile svoltasi ieri mattina all’Università di Palermo. Oltre 400 i partecipanti che hanno preso parte ai lavori in modalità on line. L’edizione si è svolta per un numero limitato di studenti, ingegneri e giornalisti nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo nel rispetto delle attuali normative anti Covid e per un foltissimo numero di partecipanti attraverso le dirette dei canali Youtube e i social media della manifestazione. I lavori sono stati introdotti e moderati dalla giornalista del Tg2 Maria Leitner che ha subito dato la parola al Rettore dell’Università di Palermo.

