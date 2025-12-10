no-social-under-16:-parola-ai-giovani,-dalla-spagna-alla-nigeria

C’è chi approva e chi commenta: “Ci siamo nati”

Milano, 10 dic. (askanews) – L’Australia ha vietato i social network alle persone sotto i 16 anni. Giusto o sbagliato? Rispondono le adolescenti e gli adolescenti di tutto il mondo.”Penso che sia un’età un po’ troppo alta per vietare i social media. Credo che forse 13 o 12 sarebbero più appropriati. Ma ripeto, dato che ero un bambino non molti anni fa, lo scaricheranno comunque”, dice Emilio Campagner, dalla Danimarca “Credo che mi piacerebbe molto che venisse introdotto soprattutto in Spagna, perché mi riguarda più da vicino. Alla fine credo che ci siano contenuti che per certe fasce d’età dei giovani non sono così appropriati e mi sembra una buona misura, soprattutto perché ci sono molte conseguenze negative”, aggiunge Manuel Guevara, Spagna. “Ci siamo nati – sottolinea Mitchelle Okinedo – Da quando sono cresciuta, ho conosciuto i social media. Sono consapevole di qualsiasi cosa riguardi i social media e non credo sia qualcosa a cui voglio rinunciare ma devo imparare a concentrarmi sul tempo e a gestirlo”. Per Firdha Razak il divieto è “davvero stupido, perché potremmo essere giovani e non ancora maggiorenni e tutto il resto, ma credo che avere i social media abbia molti più vantaggi di qualsiasi cosa stiano sostenendo, ‘non è utile o è pericoloso per noi'”. “Bisogna solo essere informati al riguardo – sottolinea Karel Poussin dalla Francia – Siamo cresciuti con questa cosa, siamo consapevoli dei rischi, possiamo essere messi in ridicolo, tutto questo può succedere, sì, ci sono degli svantaggi, ma esistono, non possiamo negarne l’esistenza.