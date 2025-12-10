mercoledì, 10 Dicembre , 25

Eileen Higgins sindaca di Miami, è la prima democratica in 30 anni

(Adnkronos) - Eileen Higgins è stata eletta...

Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti

(Adnkronos) - Imponente operazione antimafia ed antidroga della...

Trump in Pennsylvania, la battaglia per la riconquista del voto: “Dazi vi renderanno più ricchi”

(Adnkronos) - New York - Donald Trump torna...

Champions, oggi Juventus-Pafos: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in...
nobel,-machado-non-partecipera-a-cerimonia-premiazione
Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

DALL'ITALIA E DAL MONDONobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l’Istituto Nobel.  

Machado, che ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma, sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione.  

“Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre”, ha dichiarato all’emittente radiofonica norvegese Nrk il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aggiungendo:. “Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa”. 

Harpviken ha dichiarato di non sapere dove si trovi attualmente Machado: “Non so esattamente dove si trovi”. Data la natura repressiva del regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro, poche persone sono a conoscenza di dove si trovi e come si muova Machado, ha spiegato Harpviken. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.