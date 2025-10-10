venerdì, 10 Ottobre , 25

Gaza, Parolin: “Accuse a Israele? Mia intervista era invito alla pace. Soddisfatti per accordo ma il diavolo sta nei dettagli”

(Adnkronos) - "L’intervista voleva essere un invito alla...

Sport, Vio: “Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport”

(Adnkronos) - "L'associazione art4sport è un'associazione che sì...

Sport, Onorato: “Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità’

(Adnkronos) - “Stiamo lavorando molto sull'impiantistica sportiva comunale,...

Ia per l’inclusione sociale, Pulse riceve premio Aretè a Salone Csr

(Adnkronos) - Dalla gita scolastica preclusa alla studentessa...
nobel-per-la-pace-a-machado,-bonelli-e-fratoianni:-“non-ci-convince”
Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”

Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”

DALL'ITALIA E DAL MONDONobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: "Non ci convince"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Non ci convince affatto che il Nobel per la Pace sia stato dato a Maria Corina Machado”. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i leader di Avs, si esprimono dopo l’assegnazione del premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, esponente di primissimo piano dell’opposizione venezuelana al regime di Nicolas Maduro. Per Bonelli e Fratoianni, il Nobel a Machado è il frutto di “una scelta che risponde più all’egemonia politica che la destra conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante”.  

Per i due esponenti politici italiani, “chi chiede l’intervento militare degli Usa nel suo Paese, per rovesciare il governo cui lei si oppone, evidentemente c’entra davvero poco con l’impegno per la Pace come il sostegno alle politiche di Netanyahu”, conclude.  

La posizione di Bonelli e Fratoianni viene stigmatizzata in particolare da Carlo Calenda. Il leader di Azione, su X, commenta la nota di Avs: “Ma ci rendiamo conto!”, scrive. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.