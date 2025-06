“nobel-per-la-pace-ai-bimbi-di-gaza”:-la-regione-puglia-promoter-della-candidatura

BARI – “Raccogliendo le sollecitazioni di cittadini, intellettuali, sindacalisti, studenti e della Fondazione ‘Isola che non c’è’, la Regione Puglia ha deciso di farsi promotrice della candidatura al premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza, che in questi anni hanno sopportato il martirio di migliaia e migliaia di loro, per aver difeso l’indipendenza e la libertà del loro Paese”. Lo annuncia, in una nota, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

