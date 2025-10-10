venerdì, 10 Ottobre , 25

Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”

(Adnkronos) - "Non ci convince affatto che il...

Gaza, Parolin: “Accuse a Israele? Mia intervista era invito alla pace. Soddisfatti per accordo ma il diavolo sta nei dettagli”

(Adnkronos) - "L’intervista voleva essere un invito alla...

Sport, Vio: “Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport”

(Adnkronos) - "L'associazione art4sport è un'associazione che sì...

Sport, Onorato: “Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità’

(Adnkronos) - “Stiamo lavorando molto sull'impiantistica sportiva comunale,...
nobel,-putin:-almeno-trump-si-impegna-“per-raggiungere-la-pace”
Nobel, Putin: almeno Trump si impegna “per raggiungere la pace”

Nobel, Putin: almeno Trump si impegna “per raggiungere la pace”

Video NewsNobel, Putin: almeno Trump si impegna "per raggiungere la pace"
Redazione-web
Di Redazione-web

Ci sono stati vincitori “che non hanno fatto nulla”

Douchambe, 10 ott. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin elogia l’impegno del presidente statunitense Donald Trump per “raggiungere la pace”, citando come esempio l’impegno “sincero” di Trump nel porre fine al conflitto in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza promosso dagli Stati Uniti. Alla domanda, durante una conferenza stampa in Tagikistan, se ritenga che Trump meriti il Premio Nobel per la Pace, Putin risponde che “non dipende da lui” e sostiene che il comitato per l’assegnazione del premio ne ha “danneggiato” la “credibilità” con decisioni passate.”Sapete, non spetta a me decidere chi riceverà il Premio Nobel. Prima di tutto, mi sembra – e dubito che qualcuno di voi, spettatori o ascoltatori, obietterà – lasciatemi dire che ci sono stati casi in cui il comitato ha assegnato il Premio Nobel per la Pace a persone che non hanno fatto nulla per la pace. E, a mio parere, queste decisioni hanno danneggiato enormemente la credibilità del premio”, ha detto Putin.Tuttavia questa mattina dal Cremlino era arrivato forte e chiaro il messaggio che Mosca sosteneva la candidatura di Trump.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.