Nocerino: “Gattuso ha fatto la storia del Milan, sarà sicuramente emozionato”

L’ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV poco prima della gara contro il Napoli.

Le parole di Nocerino

“Napoli e Milan sono due grandi squadre, vedremo una bella partita. Gattuso ha fatto la storia del Milan, sicuramente per lui non sarà mai una partita come tutte le altre. Ha giocato e anche allenato, facendo bene, i rossoneri. Da avversario, comunque, avrà preparato la partita come fa sempre. Sarà emozionato ma vorrà fare una grande partita. E’ un pignolo, ho avuto modo di visionarlo a Milanello. E ora è ancora più maturato. Kessiè è paragonabile a Bakayoko è un trattore, Bennacer fa muovere bene la palla. Fabian Ruiz mi fa impazzire, mi ricorda un po’ Redondo nelle movenze”.

