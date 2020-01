Noemi strappa una promessa alla squadra e prova a consolare il suo papà : “Il Napoli è forte”

Ieri in campo con Lazio e Napoli, anche se per pochi minuti, c’era una piccola ma grande ospite. La piccola Noemi, la cui salute è nettamente migliorata dopo il proiettile vagante che aveva messo in pericolo al sua vita, è scesa in campo con Immobile. Ma quella non è stata la sola sorpresa per lei perchè, poi, è arrivata la maglia da parte di Lorenzo Insigne. La maglia della sua squadra del cuore.

Il retroscena

Il Napoli, però, non è solo la squadra del cuore della piccola Noemi ma anche di papà Fabio. La bambina ha visto gli occhi di suo padre, dispiaciuto per quanto accaduto i campo e deluso dopo il gol di Immobile. La piccola, con tutta la dolcezza tipica della sua età, è riuscita a consolare quel genitore deluso con una semplice frase: “Papà, il Napoli è forte. Vedrai che si rifaranno”. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la bambina è riuscita anche a strappare una piccola promessa alla squadra di Gattuso. Presto sarà ospite degli azzurri a Castelvolturno e potrà assistere ad una seduta di allenamento.

