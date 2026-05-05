Nolan torna con ‘Odissea’: Matt Damon è Ulisse nel kolossal che sfida gli dei del cinema

ROMA – C’è un nuovo trailer, e il web già brucia. Universal Pictures ha scelto il palcoscenico del Late Show with Stephen Colbert per presentare le nuove immagini di Odissea, l’attesissimo adattamento del poema omerico firmato da Christopher Nolan. Bastano pochi minuti di girato per capire che siamo di fronte a qualcosa di diverso: non un semplice blockbuster estivo, ma un tentativo dichiarato di portare il mito fondativo della narrativa occidentale dentro il linguaggio del cinema contemporaneo.

Al centro di tutto c’è Matt Damon nei panni di Ulisse, re di Itaca, intrappolato in un viaggio senza fine verso casa dopo la guerra di Troia. Al suo fianco un cast che definire stellare è quasi riduttivo: Anne Hathaway è Penelope, Tom Holland il figlio Telemaco, Zendaya interpreta Atena, Charlize Theron è Circe e Robert Pattinson veste i panni del perfido Antinoo. Completano il quadro Lupita Nyong’o, Jon Bernthal nel ruolo di Menelao e, sorpresa, il rapper Travis Scott.

Sul piano tecnico, il film è stato girato con nuove ed evolute tecnologie IMAX, promettendo un’esperienza immersiva senza precedenti. È il primo lungometraggio nella storia di Hollywood ad essere stato realizzato interamente con telecamere IMAX, una scelta che trasforma ogni proiezione in grande formato in qualcosa di più vicino a un evento che a una normale serata al cinema. Non a caso, i biglietti per le proiezioni IMAX 70mm erano andati esauriti in meno di un’ora dalla messa in vendita.

Con un budget di 250 milioni di dollari, Odissea è il film più costoso dell’intera carriera di Nolan. Un investimento che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la posta in gioco. E il regista lo sa. Parlando all’Associated Press, ha ammesso senza filtri: “C’è una pressione enorme. Chiunque si assuma la responsabilità di portare sugli schermi l’Odissea si assume le speranze e i sogni di un vasto pubblico per i film epici ovunque”. Poi ha aggiunto: “Ho imparato dalla trilogia del Cavaliere Oscuro che il pubblico vuole un’interpretazione forte e sincera. Ho davvero cercato di realizzare il miglior film possibile”.

Sul fronte della durata, Nolan rompe con il suo record personale. Odissea sarà più breve di Oppenheimer, che si fermava a tre ore: “È un film epico, come richiede il soggetto. Ma è più corto”. Una scelta non solo artistica: girare interamente in pellicola IMAX impone vincoli fisici precisi, e stare sotto i 180 minuti consente anche una programmazione più agevole nelle sale, moltiplicando le proiezioni giornaliere.

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In Italia Odissea arriverà il 16 luglio 2026, un giorno prima degli Stati Uniti, e che regala al pubblico italiano un piccolo privilegio. L’appuntamento è fissato. Bisogna solo aspettare.

(Photo credit: Universal Pictures)

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