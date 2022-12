Nole Djokovic atterrato in Australia

Un anno fa l’espulsione, Tiley: “Gli australiani capiranno”

Roma, 27 dic. (askanews) – Novak Djokovic è tornato in Australia a distanza di un anno dalla vicenda che lo vide prima atterrare sul suolo australiano per giocare gli Australian open e poi espulso e condannato anche al divieto di ingresso in Australia per i seguenti tre anni a causa del suo status di non vaccinato contro il Covid-19. Bando che è stato tolto poche settimane fa dal Governo, che ha ‘perdonato’ il 9 volte vincitore degli Australian Open. Il quotidiano “The Age”, citando fonti vicine al giocatore, afferma che il serbo è atterrato ad Adelaide, dove debutterà al più tardi martedì nel torneo ATP 250 in programma dall’1 all’8 gennaio. Nole, lo scorso anno, aveva avuto il permesso di allenarsi dopo qualche giorno, ma dopo una infinita serie giudiziaria era stato espulso e condannato anche al divieto di ingresso in Australia Craig Tiley, numero 1 di Tennis Australia, ha parlato in conferenza stampa poche ore prima dell’arrivo di Djokovic nel Paese: “Ho molta fiducia nel pubblico australiano. Siamo un pubblico sportivo molto istruito, in particolare quelli che vengono a vedere il tennis e che amano le grandi partite. Ho molta fiducia che i fan reagiscano come speriamo e che abbiano rispetto. Ancora una volta, penso che sarà lui l’uomo da battere. Ha finito il 2022 giocando il miglior tennis, vuole eguagliare l’attuale record di Rafa e ha l’obiettivo di essere il più grande di tutti i tempi”.

