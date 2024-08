nomellini-e-cucinotta,-evento-di-lusso-per-mathew-knowles

Consegnati i The Alessandro Award e lanciata nuova Alta Academy

Roma, 30 ago. – Il 27 agosto 2024, nella cornice del famoso “Vesta Mare” di Marina di Pietrasanta, stabilimento balneare con cucina stellata, Alessandro Nomellini, imprenditore italiano, filantropo, talento creativo, ideatore del brand Alessandro, specializzato nel settore del lusso, ha organizzato un evento di grande importanza, in collaborazione con il Cenacolo di Arturo Artom. Condotta dall’attrice, conduttrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, una delle pochissime italiane ad aver vinto un premio Oscar, per il suo ruolo nel film “Il Postino”, la splendida serata ha visto come ospite d’onore Mathew Knowles, rinomato produttore musicale e padre della celeberrima artista Beyoncè. “Sono fiero di aver organizzato questa serata perché è stata un’occasione unica per scoprire, direttamente dalla voce di Knowles, il percorso che ha portato sua figlia Beyoncè a diventare una delle icone più influenti e amate del panorama musicale mondiale” ha dichiarato Alessandro Nomellini “è stata una serata memorabile”. Oltre alla presenza di Mathew Knowles, che ha condiviso con i presenti le strategie e le sfide affrontate nel corso della sua carriera e di quella della figlia Beyoncè ma anche del gruppo delle Destiny’s Child, di Kelly Rowland, Michelle Williams, la serata ha proposto momenti di intrattenimento di altissimo livello. Ogni singolo dettaglio è stato curato con la massima attenzione: musica, live show e proiezione di video inediti hanno offerto uno sguardo esclusivo su quello che accade dietro le quinte della carriera di Beyoncè. “Uno dei momenti salienti della serata è stata la consegna del “The Alessandro Award”, riconoscimento che organizzo ogni anno, che celebra le eccellenze internazionali” continua Nomellini; il prestigioso premio alla carriera è stato consegnato a Mathew Knowles, al suo straordinario contributo all’industria musicale e al suo ruolo cruciale nel plasmare il successo di Beyoncè. In Italia sono tanti i centri di formazione, ma non esistono le career school per insegnare quelle che definisco le vocazioni degli artisti nei vari settori, come tv, media, arte, musica, cinema. Ho pensato, quindi, di creare la “Alta Accademy”, un’accademia formativa che prepari non solo a livello teorico, ma che proponga anche il tirocinio con oltre 200 aziende. Con Knowles abbiamo discusso a lungo su questo progetto; lui sarà l’ospite speciale, come è nella sua consuetudine di guest speaker nelle università di Londra e Stati Uniti e gli studenti potranno anche avvicinarsi a Beyoncè che sarà presente una o due volte”. Quali sono i requisiti per l’iscrizione? “Aver superato l’esame di maturità, fare domanda di ammissione da settembre 2025 nella sede Milanese e prepararsi, come ha fatto Beyoncè, a un percorso di tantissime ore di studio e impegno” Durante la serata al Vesta Mare di Pietrasanta è stato anche consegnato il premio “The Alessandro Award” a Veronica Berti Bocelli, per la dedizione e la costanza con cui l’Andrea Bocelli Foundation persegue, da oltre tredici anni, l’attività di empowerment di persone e comunità. “E lo fa attraverso l’individuazione e la capillare diffusione di approcci e strumenti innovativi che individuano in arte, musica e settore digitale, preziose risorse formative e per l’applicazione di quest’ultime presso le tante scuole ricostruite nelle aree dell’Italia centrale e colpite dal terremoto del 2016” prosegue Nomellini.